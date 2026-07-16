Donne iraniane | il velo può cadere la lotta no

Le donne iraniane possono togliersi il velo, ma affrontano ancora discriminazioni, repressione e leggi controverse. La possibilità di non indossare il velo non ha eliminato le difficoltà di accesso ai diritti e alle libertà. Le restrizioni legali e sociali persistono, influenzando la loro vita quotidiana. La percezione pubblica delle donne nel paese è spesso influenzata da stereotipi che ne distorcono l’immagine.

Le donne iraniane possono scoprirsi il capo, ma restano discriminazioni, repressione e leggi controverse. Farian Sabahi racconta a Novella 2000 le donne nel Paese e gli stereotipi che ne hanno distorto l’immagine. A Teheran, oggi, le donne iraniane possono camminare per strada con i capelli al vento. Un pezzo di libertà, quello di scoprirsi il capo, le donne della Repubblica Islamica dell’Iran (questo il nome ufficiale del Paese) se lo sono conquistato. Ma le leggi a loro sfavore, il carcere (per reati a volte inesistenti) e le discriminazioni sono ancora al loro posto. In attesa che si metta davvero la parola fine a questa guerra, c’è una... 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Le donne iraniane lottano dal 1979

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