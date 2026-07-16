dino il dentista i bimbi si curano con il sorriso

Notizia in breve

All’ospedale San Gerardo è stato introdotto un percorso dedicato ai bambini per rendere più sereno il momento delle cure dentistiche. Nella sala d’attesa è presente un murale con Gerardino, un dinosauro chiamato Dino, che ha il compito di intrattenere e rassicurare i piccoli pazienti. L’opera è stata realizzata da Claudia Chinaglia con il sostegno di Abio Brianza, associazione che si occupa di supportare i bambini in strutture sanitarie.