Dino il dentista I bimbi si curano con il sorriso
All’ospedale San Gerardo è stato introdotto un percorso dedicato ai bambini per rendere più sereno il momento delle cure dentistiche. Nella sala d’attesa è presente un murale con Gerardino, un dinosauro chiamato Dino, che ha il compito di intrattenere e rassicurare i piccoli pazienti. L’opera è stata realizzata da Claudia Chinaglia con il sostegno di Abio Brianza, associazione che si occupa di supportare i bambini in strutture sanitarie.
All’ Odontoiatria del San Gerardo un percorso speciale, illustrato, per un sorriso senza paura. Ad accogliere i bambini, nella sala d’attesa, sarà Gerardino, detto Dino, dinosauro dal sorriso contagioso, protagonista dei murales disegnati da Claudia Chinaglia, col supporto di Abio Brianza (Associazione bambino in ospedale). I bambini hanno imparato a conoscerlo al Centro prelievi pediatrico. Questa volta, però, Dino ha mangiato troppe caramelle. In sala d’attesa con una mano sulla guancia scopre, insieme ai bambini, che prendersi cura del proprio sorriso è importante e che il dentista non fa paura. Poco dopo arriva un’infermiera. L’obiettivo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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I bambini brianzoli non hanno più paura del dentista: in sala d'attesa arriva il dinosauro Dino ift.tt/LGrxkba ift.tt/qVzOZlG x.com
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