diffidate di chi si fa incantare dalle smart city

Roma, Milano, Torino, Napoli: sono i soliti esempi che si fanno quando si parla di grandi città, sebbene si tratti di realtà ben diverse tra loro. Esempi che ci portano immediatamente alla latitanza del centrodestra negli ultimi anni, quindi ad una domanda che sintetizza una questione politica di fondo: perché l’attuale compagine di governo non é più in grado di far funzionare la “catena di montaggio” che dal locale arriva al nazionale? Sia chiaro, esempi di amministrazioni cittadine importanti governate da uomini di Fratelli d’Italia, piuttosto che della Lega o di Forza Italia ce ne sono; ma è proprio sulle grandi realtà che non si vedono né classe dirigente né la tesi di “quale governo locale”. 🔗 Leggi su Panorama.it

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