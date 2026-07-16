Dieci anni fa, Lionel Messi annunciò di smettere di giocare con l’Argentina. La decisione arrivò dopo le sconfitte nelle finali dei Mondiali del 2014 e delle Copa América del 2015 e 2016. L’attaccante fu molto criticato in quel periodo, e la sua scelta di allontanarsi dalla nazionale durò diversi mesi. Solo successivamente tornò in campo, contribuendo a nuove competizioni.

Dopo aver perso le finali dei Mondiali nel 2014 e di Copa América del 2015 e del 2016, l’attaccante Lionel Messi fu molto criticato e decise di non giocare più con l’Argentina. Di fatto, però, Messi non si ritirò mai dalla nazionale e oggi, dieci anni dopo, dell’Argentina è ancora il giocatore più importante. Facendo due assist contro l’Inghilterra e battendola per 2-1, Messi e l’Argentina si sono qualificati per la finale dei Mondiali, che proveranno a vincere di nuovo dopo esserci già riusciti nel 2022. Torniamo alla seconda finale di Copa América persa consecutivamente, il 27 giugno del 2016. Subito dopo l’ultima serie di tiri di rigore contro il Cile, Messi (che sbagliò il suo) rimase seduto immobile in campo mentre i calciatori cileni festeggiavano la vittoria. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Dieci anni fa Messi aveva deciso che basta

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