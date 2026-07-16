Devo continuare a pagare le sigarette di mia moglie?

Un marito si chiede se debba continuare a pagare le sigarette della moglie, che non lavora e dipende economicamente da lui. L’accordo tra i due dura da anni e funziona, anche se il bilancio mensile è stretto. La coppia vive in modo confortevole, ma senza un reddito personale della donna. La questione riguarda la gestione delle spese condivise e le responsabilità economiche tra i coniugi.

Mia moglie non lavora e dipende economicamente da me. È un accordo che abbiamo da anni e che funziona bene per entrambi. Abbiamo una vita confortevole, ma con un bilancio mensile piuttosto tirato. Quando l’ho conosciuta, dieci anni fa, non fumava. Sapevo che lo aveva fatto in passato, ma mi assicurò di aver smesso completamente. Alcuni mesi fa, però, ha ricominciato. Ne abbiamo parlato e io le ho spiegato la mia posizione: naturalmente è libera di fumare, purché lo faccia fuori casa e la spesa per le sigarette non rientri nel nostro budget familiare. Dovrà trovare quei soldi altrove, in qualche modo. Credo che il suo vizio sia un problema per la nostra famiglia, perché aumenta la probabilità che si ammali, e io non voglio contribuire in alcun modo. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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The heartbreaking end of a nomadic love: Will Soheila survive this betrayal

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