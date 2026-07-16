Darmian e Acerbi, dopo aver terminato i contratti con l’Inter, non intendono smettere di giocare. Sono state segnalate offerte di club di Serie A e Serie B come potenziali destinazioni per loro. Entrambi i calciatori hanno lasciato il club senza annunciare il ritiro e sono considerati ancora disponibili per future trattative. Le trattative sono in corso, ma nessuna decisione definitiva è stata annunciata pubblicamente.

di Lorenzo Vezzaro Il futuro di Darmian e Acerbi dopo la scadenza del contratto: spuntano le offerte in Serie A e B. Scaduti i rispettivi contratti con l’Inter, Matteo Darmian e Francesco Acerbi non hanno alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. I due esperti difensori si sentono ancora integri e desiderano continuare a giocare ad alti livelli, tanto che le prime proposte concrete sono già arrivate alle rispettive sponde. Darmian strizza l’occhio al Nord, Acerbi valuta il suggestivo ritorno al Sassuolo. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Darmian preferirebbe rimanere in Italia, possibilmente non lontano da Milano per motivi logistici e familiari. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Darmian e Acerbi salutano ma non smettono: le possibili mete dei due ex nerazzurri dopo l’addio

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