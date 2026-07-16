I gilet intelligenti utilizzati dai calciatori forniscono dati sulla performance fisica, come battito cardiaco, velocità e sforzo muscolare. Questi dispositivi permettono di monitorare in tempo reale le condizioni degli atleti durante gli allenamenti e le partite. In passato, la preparazione atletica si basava principalmente su valutazioni soggettive e test manuali, mentre ora si possono raccogliere informazioni precise attraverso la tecnologia.

C'è stato un tempo in cui la preparazione atletica passava soprattutto dall’occhio clinico dell’allenatore, dal suo intuito, dai test sul campo e dalle sensazioni dei giocatori. Ingredienti "analogici" che tuttora costituiscono una componente essenziale dello sport ma che iniziano gradualmente ad essere affiancati da tecnologie più precise e sofisticate. Come il piccolo gilet hi-tech utilizzato dalle squadre di calcio ai Mondiali 2026. Un dispositivo indossabile capace di raccogliere informazioni su corsa, sprint, battito cardiaco, fatica e recupero, per capire - dati alla mano - quanto il corpo stia lavorando e quanto sia pronto a sostenere un nuovo sforzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dal calcio alla palestra: cosa possono insegnarci i gilet intelligenti usati dai calciatori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Marco Palestra - Season Highlights 2025/2026

Notizie e thread social correlati

Modric allo scoperto: «Sono cresciuto seguendo il calcio italiano, Del Piero tra i calciatori più intelligenti»Durante un evento, il calciatore ha dichiarato di essere cresciuto seguendo il calcio italiano, citando Del Piero come uno dei più intelligenti.

Dai gilet refrigeranti alle pillole di sodio, cosa ci dicono i comportamenti anticaldo di SinnerDurante un match di esibizione, Sinner ha indossato un gilet refrigerante di alta tecnologia, visibile durante l’incontro.

Temi più discussi: Udinese al lavoro: affrontato subito il nodo Zaniolo; Rinnoviamo con Ederson, Giuntoli si presenta all'Atalanta e 'punge' l'Inter su Palestra; L’Astigiano mette in palio i tricolori dal calcio alle sfide di pallacanestro; Inaugura una nuova area fitness all’aperto.

Dal calcio alla palestra: cosa possono insegnarci i gilet intelligenti usati dai calciatoriDai gilet con sensori GPS all’intelligenza artificiale. Così le squadre si affidano a big data per monitorare i giocatori e conquistare la Coppa del Mondo 2026 ... msn.com

Dal futuro di #Ederson al caso #Palestra passando per il mercato e Maurizio Sarri: il resoconto della conferenza stampa di presentazione di Cristiano #Giuntoli come nuovo ds dell’ #Atalanta @Luca_Cilli x.com

Juve, la quotazione di Zaniolo sale, Palestra a un passo dall'Inter: Vaz-Roma in bilicoLe indiscrezioni di mercato continuano a intrecciare il futuro di alcuni dei protagonisti più chiacchierati del calcio italiano. Alla Juventus starebbe tornando d'attualità un nome già tante volte ... it.blastingnews.com