L’Odissea, opera fondamentale della letteratura occidentale, presenta tra le sue pagine creature mitologiche come Polifemo, Scilla e Cariddi, che rappresentano ostacoli e prove per l’eroe. Il testo, scritto in forma poetica, utilizza queste figure per simboleggiare pericoli e sfide del viaggio. La narrazione si concentra sulle avventure del protagonista e sul suo cammino attraverso ambienti marittimi e creature leggendarie, riflettendo anche sul desiderio di ritorno e sull’attesa di casa.

L’ Odissea è uno dei pilastri della civiltà letteraria occidentale: un testo che non si limita a sopravvivere ai secoli, ma li attraversa come un organismo vivente, continuando a interrogare chiunque abbia sperimentato la distanza, l’attesa, o quel sentimento ambiguo che chiamiamo nóstos (dal greco??????), il desiderio di tornare a casa. Al centro della vicenda si staglia Odisseo, re astuto e guerriero riluttante, reduce da una guerra che fu insieme mito e massacro: il decennale assedio di Troia. Eppure, invece di trovare riposo, Odisseo si ritrova condannato a un viaggio di ritorno che sembra progettato da una mente superiore per mettere alla prova la tenuta morale di un uomo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Da Polifemo a Scilla e Cariddi, il ruolo (e il significato) del mito, degli dei e delle creature mitologiche dell'Odissea

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