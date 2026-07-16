C osa c’entrano i motori con la musica, le super car con le pop star? Ferrari combina due mondi solo apparentemente distanti con la mostra The Greatest Hits – Music legends and their Ferraris, fino al 16 Febbraio 2027 al Museo Enzo Ferrari di Modena. Da Cher a John Lennon, fino a Maria Callas, qui sono esposte le automobili dei grandi talenti di ogni genere. Tutto quello che c’è da sapere prima del concerto di Bad Bunny a Milano X «Le nostre macchine non fanno rumore, ma musica» spiega Michele Pignatti Morano, direttore dei Musei Ferrari. Così disse il grande direttore d’orchestra Herbert von Karajan quando sentì per la prima volta il suono dei 12 cilindri della sua 250 GT Lusso, ora in mostra vicino alle vetture appartenute ad altri grandi della classica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Segui gli aggiornamenti su Madonna.

© Iodonna.it - Da Cher a Madonna: le Ferrari delle leggende della musica in mostra a Modena

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cher vs Madonna Two Pop Legends, One Epic Showdown

Notizie e thread social correlati

Lucio Battisti e Lucio Dalla, un «duetto» inaspettato: all’asta i tesori delle leggende della musica italianaAll'asta sono stati messi in vendita alcuni oggetti legati a Lucio Battisti e Lucio Dalla, due icone della musica italiana.

Festa della Madonna delle Ciliegie a Carasco con stand gastronomici e musica dal vivoDa mercoledì 17 a domenica 21 giugno si svolge a Carasco la Festa della Madonna delle Ciliegie, organizzata dal Comitato San Marziano.