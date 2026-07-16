Cristian di Temptation Island nuovo tronista di UeD? Notizia bomba e reazioni del web

Si parla di un possibile nuovo tronista a Uomini e Donne, con Cristian, protagonista di Temptation Island, tra i candidati. Le voci si diffondono mentre sono in corso le trasmissioni dell’attuale edizione del reality. Non ci sono conferme ufficiali e le discussioni sul web continuano a crescere. La scelta dei prossimi protagonisti del programma non è ancora stata annunciata.

In questo periodo sono tante le voci che stanno circolando in merito a chi potrebbero essere i nuovi aspiranti al Trono di Uomini e Donne. Tra i nomi più gettonati ci sono quelli di alcuni protagonisti di questa edizione di Temptation Island, ancora in corso di messa in onda. Sono stati ipotizzati tanti nomi, ma in queste ore, uno in particolare ha iniziato a farsi strada in maniera sempre più prepotente, ovvero, quello di Cristian Mascolino, fidanzato di Soraya Sabetta. Le voci su Cristian, nuovo possibile tronista di Uomini e Donne e la reazione del web. Il passaggio da Temptation Island a Uomini e Donne non è affatto utopia, anzi. Sempre più spesso Maria De Filippi pesca proprio dai protagonisti del reality show incentrato sulle tentazioni nel momento in cui deve scegliere i nuovi volti del Trono Classico del suo talk show. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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Cristian di Temptation Island Un Futuro da Tronista

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