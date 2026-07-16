La Corte di giustizia europea ha deciso che le sanzioni sportive che influenzano il lavoro o la carriera di una persona devono poter essere contestate in tribunale. Se una sanzione è illegittima, un giudice indipendente deve poterla annullare. La decisione riguarda casi in cui le misure disciplinari hanno effetti significativi sulla vita professionale degli atleti. La sentenza stabilisce un principio di tutela legale più forte in ambito sportivo.

Roma, 16 lug. (Adnkronos) - La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito un principio molto importante: quando una sanzione sportiva può incidere sul lavoro e sulla carriera di una persona in tutta Europa, deve essere possibile contestarla davanti a un giudice, con il potere di annullarla se è illegittima. La Corte è stata interpellata nelle cause riunite C-42424 e C-42524 - Figc e Coni, in cui nel caso esaminato, due dirigenti della Juventus l'ex presidenteAndrea Agnellòi e l'ex amministratore delegato Maurizio Arrivabene nell'ambito dell'inchiesta sulle plusvalenze, erano stati colpiti da una sanzione che impediva loro di svolgere attività nel calcio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Corte Ue su caso Agnelli: "Sanzioni sportive devono poter essere annullate da un giudice indipendente"

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AVV.TO UE SMONTA LE TEORIE GOBBE LE SANZIONI PASSATE NON POSSONO ESSERE CAMBIATE MERCATO INTER

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