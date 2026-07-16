Consulenze per la compilazione delle 150 preferenze | posti limitati prenota

Le consulenze di gruppo di Orizzonte Scuola Plus sono riservate ai docenti che devono compilare la domanda con un massimo di 150 preferenze per le supplenze. I posti disponibili sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Le sessioni sono pensate per assistere nella compilazione della domanda, offrendo supporto ai partecipanti. Non sono indicate date specifiche né modalità di iscrizione.

Le consulenze di gruppo di Orizzonte Scuola Plus sono dedicate ai docenti che devono compilare la domanda per le massime 150 preferenze per le supplenze. Durante l’incontro (ristretto ad un massimo di 5 partecipanti), gli esperti forniscono indicazioni operative sulla compilazione dell’istanza, potrai porre domande, ti saranno i dubbi e ti saranno illustrati i criteri. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Mobilità 2026/27, come compilare la scelta delle preferenze

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La compilazione della domanda di assegnazione provvisoria richiede particolare attenzione, soprattutto per i docenti immessi in ruolo negli ultimi anni, ai quali si applicano regole differenti in materia di vincoli alla mobilità. x.com

Consulenze per la compilazione delle 150 preferenze: posti limitati, prenotaLe consulenze di gruppo di Orizzonte Scuola Plus sono dedicate ai docenti che devono compilare la domanda per le massime 150 preferenze per le supplenze. Durante l’incontro (ristretto ad un massimo di ... orizzontescuola.it

Perché le pagine di auto candidatura nei siti delle aziende ti chiedono di allegare il CV, ma anche di ricompilarlo a mano? reddit

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