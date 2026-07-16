Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria | ecco le graduatorie per le assunzioni AGGIORNATO
Sono state pubblicate le graduatorie del concorso docenti PNRR3 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, secondo quanto stabilito dal decreto DDG n. 29392025. Le liste riguardano le assunzioni relative alla procedura bandita nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’aggiornamento riguarda le graduatorie ufficiali disponibili per le future assunzioni nel settore scolastico. La pubblicazione riguarda le posizioni relative alle procedure di reclutamento in corso.
Ecco la pubblicazione delle graduatorie del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 29392025 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. L'articolo Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria: ecco le graduatorie per le assunzioni AGGIORNATO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Concorso docenti PNRR 3, graduatorie e assunzioni: facciamo il punto
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