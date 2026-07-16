Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria | ecco le graduatorie per le assunzioni AGGIORNATO

Notizia in breve

Sono state pubblicate le graduatorie del concorso docenti PNRR3 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, secondo quanto stabilito dal decreto DDG n. 29392025. Le liste riguardano le assunzioni relative alla procedura bandita nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’aggiornamento riguarda le graduatorie ufficiali disponibili per le future assunzioni nel settore scolastico. La pubblicazione riguarda le posizioni relative alle procedure di reclutamento in corso.