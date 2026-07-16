Le graduatorie del concorso per docenti di infanzia e primaria, indetto con decreto DDG n. 29382025 nell’ambito del PNRR3, sono state pubblicate. La procedura riguarda le posizioni relative a questa categoria di insegnanti. Le liste ufficiali sono state aggiornate e rese disponibili al pubblico. La pubblicazione interessa le graduatorie definitive per le assunzioni e le assegnazioni di ruolo. Nessuna altra informazione è stata comunicata riguardo ai numeri di candidati o alle modalità di accesso alle graduatorie.

Le graduatorie del concorso PNRR3 bandito per infanzia e primaria con DDG n. 29382025. L'articolo Concorso docenti infanzia e primaria PNRR3: ecco le graduatorie AGGIORNATO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo infanzia e primaria 2026/27: tutte le graduatorie da cui si assumerà

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Le graduatorie concorso docenti PNRR3 per infanzia e primaria seguono regole precise su posti disponibili, idonei e accesso agli esiti. #Concorsi x.com

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