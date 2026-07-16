Il Consiglio di Stato ha stabilito che un esame orale nei concorsi pubblici può essere illegittimo e annullato se viola norme di legge. La sentenza 43082026 sottolinea come anche regole apparentemente formali possano influenzare la validità dell’intera procedura di selezione. La decisione avrà ripercussioni su future procedure e potrebbe portare al ricorso contro esami orali considerati irregolari.

Nei concorsi pubblici anche una regola apparentemente formale può incidere sulla validità dell’intera procedura. È quanto spiega il Consiglio di Stato con la sentenza 43082026, destinata ad avere importanti conseguenze per le amministrazioni che organizzano selezioni pubbliche e a orientare futuri ricorsi. Secondo i giudici amministrativi nelle prove orali non è sufficiente chiedere ai candidati di scegliere una busta numerata contenente i quesiti predisposti dalla commissione. La legge richiede espressamente che le domande siano assegnate mediante sorteggio e questo meccanismo non può essere sostituito da procedure ritenute semplicemente “equivalenti”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Concorsi pubblici, quando l’esame orale è illegittimo e va annullato: la sentenza

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