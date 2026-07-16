Concorsi pubblici quando l’esame orale è illegittimo e va annullato | la sentenza

Da quifinanza.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Consiglio di Stato ha stabilito che un esame orale nei concorsi pubblici può essere illegittimo e annullato se viola norme di legge. La sentenza 43082026 sottolinea come anche regole apparentemente formali possano influenzare la validità dell’intera procedura di selezione. La decisione avrà ripercussioni su future procedure e potrebbe portare al ricorso contro esami orali considerati irregolari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nei concorsi pubblici anche una regola apparentemente formale può incidere sulla validità dell’intera procedura. È quanto spiega il Consiglio di Stato con la sentenza 43082026, destinata ad avere importanti conseguenze per le amministrazioni che organizzano selezioni pubbliche e a orientare futuri ricorsi. Secondo i giudici amministrativi nelle prove orali non è sufficiente chiedere ai candidati di scegliere una busta numerata contenente i quesiti predisposti dalla commissione. La legge richiede espressamente che le domande siano assegnate mediante sorteggio e questo meccanismo non può essere sostituito da procedure ritenute semplicemente “equivalenti”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

concorsi pubblici quando l8217esame orale 232 illegittimo e va annullato la sentenza
© Quifinanza.it - Concorsi pubblici, quando l’esame orale è illegittimo e va annullato: la sentenza
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Concorsi Funzionario Amministrativo, sono 22 i candidati ammessi alla prova oraleSono 22 i candidati ammessi alla prova orale del concorso per Funzionario Amministrativo, promosso dal Comune di Foggia.

Concorsi pubblici. Aci, Finanza e altriSul portale del reclutamento della pubblica amministrazione, InPa, è possibile consultare tutti i bandi di concorso pubblici attivi a livello...

Temi più discussi: Concorsi di Luglio 2026: Bandi INPS, ANAC, CONSOB, Marina Militare, Sanità e nei Comuni per oltre 5 mila posti; L'ARCS del Friuli ha pubblicato due bandi di concorso da 19 posti per diplomati e laureati come amministrativi; Dipendenti pubblici, da oggi puoi diventare dirigente senza concorso pubblico: ecco come funziona la nuova riforma; Concorsi pubblici, quando le eccezioni diventano sistema.

concorsi pubblici quando lStop ai concorsi pubblici per chi è stato licenziato dalla PA: le novitàIl Consiglio di Stato fissa lo stop per chi prova a rientrare subito nel pubblico impiego dopo un licenziamento disciplinare o per scarso rendimento. Ma il ... repubblica.it

Concorsi pubblici, 3.742 assunzioni nella Pubblica amministrazione nel 2026: tutte le opportunità in ministeri e agenzieRoma Arriva il quadro ufficiale delle nuove assunzioni nella Pubblica amministrazione. Con il Dpcm firmato il 2 luglio dai ministri per la Pubblica amministrazione e dell’Economia, il governo ha ... lanuovasardegna.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web