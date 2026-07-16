Comunicato Stampa | Le lauree e i master eCampus sono riconosciuti dal MIUR?

Da iltempo.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'università telematica eCampus è riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). La sua autorizzazione è stata rilasciata dallo Stato italiano, e i titoli di laurea e i master conseguiti sono validi a livello legale. La validità dei titoli è attestata dal riconoscimento ufficiale dell’ateneo, che consente agli studenti di ottenere titoli riconosciuti a livello nazionale.

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Se ti stai chiedendo se In questa guida analizziamo cosa significa realmente "riconosciuta dal MIUR", quale valore hanno le Sì, l'Università eCampus è un'università telematica legalmente riconosciuta dallo Stato italiano e dal MIUR (MUR). Oggi il Ministero competente si chiama Dal punto di vista normativo non cambia nulla. eCampus è stata istituita mediante decreto ministeriale ed è inserita tra le università telematiche riconosciute dal MUR. Come tutti gli atenei autorizzati, è inoltre soggetta ai processi di accreditamento e valutazione previsti dal sistema universitario italiano. leggi anche: Sì, le lauree triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico rilasciate da eCampus hanno lo stesso valore legale dei titoli conseguiti presso qualsiasi altra università italiana riconosciuta dal Ministero. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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