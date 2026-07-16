La Terza Commissione del Consiglio Veneto ha approvato l'assestamento del bilancio di previsione 2026-2028. La decisione riguarda le aree di economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca e politiche correlate. La delibera è stata approvata durante una seduta dedicata alle modifiche finanziarie previste nel documento di programmazione. Nessun dettaglio su eventuali variazioni specifiche o ulteriori passaggi amministrativi è stato comunicato.

(Arv) Venezia, 16 luglio 2026 - La Terza Commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia, presieduta da Alessandro Del Bianco (Pd) e dal segretario Roberta Vianello (Lega-LV), nella seduta odierna ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda: al primo e secondo punto all'ordine del giorno, approvati le Comunicazioni del Presidente e approvazione verbale e resoconto seduta precedente; Al terzo punto all'ordine del giorno, la Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità dei presenti con riferimento al PGR n. 41 “Approvazione di modifica ai criteri di selezione delle domande di aiuto relative agli interventi SRD 01 e SRE 01 del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023- 2027. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Terza commissione del Consiglio Veneto, ok all'assestamento del bilancio di previsione 26-28

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