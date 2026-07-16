Clevatess 2 recensione primi episodi | il coraggio di cambiare anche nel mondo della magia

Nella seconda stagione di Clevatess, i primi episodi mostrano un cambio di ambientazione, spostandosi da un dark fantasy a un'ambientazione scolastica di magia. La narrazione si concentra su un’accademia, ampliando il mondo creato dall'autore. La serie introduce nuove dinamiche e personaggi, mantenendo un tono sorprendente e diverso da quanto visto in precedenza. La scelta di cambiare rotta viene presentata come un rischio, ma anche come un’opportunità di evoluzione narrativa.

La seconda stagione di Clevatess sorprende scegliendo una direzione inaspettata. Il debutto abbandona parzialmente il classico dark fantasy per esplorare un'accademia di magia, ma trasforma questo cambio di prospettiva in un'opportunità per ampliare il mondo creato da Y?ji Iwahara. Esiste un momento, anche in una serie fantasy, in cui ripetere la stessa formula diventa il pericolo più grande. Non importa quanto quel mondo sia affascinante o quanto i suoi personaggi abbiano conquistato il pubblico: continuare a muoversi lungo sentieri già battuti significa quasi sempre consumare lentamente ciò che aveva reso speciale il racconto. Clevatess decide di affrontare questo rischio di petto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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