Il Milan sta considerando l'acquisto di Phil Foden dal Manchester City, secondo 'SportMediaset'. La trattativa sarebbe in fase di valutazione, mentre si parla anche di una possibile cessione di Leão. Non ci sono dettagli sui termini economici dell'operazione o sulle tempistiche, ma la notizia ha già suscitato grande attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La società rossonera non ha ancora confermato ufficialmente l'interesse.

Una vera e propria bomba di calciomercato scuote l'ambiente rossonero: secondo quanto riferito da 'SportMediaset' durante il consueto telegiornale sportivo dell'ora di pranzo, il Milan starebbe effettuando delle concrete e approfondite valutazioni sulla clamorosa possibilità di acquistare Phil Foden dal Manchester City. La rottura con il City e il prezzo di saldo per la scadenza 2027. Secondo quanto dettagliato dal giornalista Claudio Raimondi, si sarebbe creata maretta tra il fuoriclasse inglese e il Manchester City, club che rappresenta la sua casa calcistica da sempre. Dopo ben 9 stagioni vissute in prima squadra con la maglia dei... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Clamoroso Milan, bomba da Mediaset: via Leão per il fuoriclasse mondiale, cifre e dettagli dell'affare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milan, oggi incontro decisivo tra Mendes e Benfica per Silva: cifre e dettagli dell'affareOggi si tiene un incontro tra agenti e Benfica per il trasferimento di Antonio Silva al Milan.

Leggi anche: Leao è sul mercato, il Milan fissa il prezzo: ecco cifre e possibili formule dell'affare | PM News

Argomenti più discussi: Clamoroso Milan, chieste informazioni per Éderson dell'Atalanta: i dettagli; Calciomercato Milan, colpo di scena Antonio Silva: salta il rinnovo!; Clamoroso Milan chieste informazioni per Éderson dell' Atalanta | i dettagli; Ederson-Milan primi contatti | è il sogno di Amorim.