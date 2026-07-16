Chi l’ha visto? | spuntano tre nomi in pole position

Una tra Veronica Briganti e Laura Chimenti e Manuela Moreno potrebbe prendere il posto di Federica Sciarelli a Chi l'ha visto? SecondoAdnKronos,Veronica Briganti o Laura Chimenti o Manuela Moreno potrebbero sostituire Federica Sciarelli alla conduzione di Chi l’ha visto?.C’è grande fermento attorno a questo nome che dovrebbe sostituire la conduttrice dopo più di 20 anni davanti quella scrivania che ha aiutato a ritrovare tanti dispersi. In questi giorni sono circolate tante indiscrezioni ma adesso sembra che una di queste tre donne sarebbe pronta a sostituire Sciarelli per il programma di punta di Rai 3 che ha fatto la storia della televisione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Chi l’ha visto? il toto nomi per il conduttore: Giletti e Fagnani in pole positionMassimo Giletti e Francesca Fagnani sono i candidati principali a sostituire Federica Sciarelli alla guida di Chi l’ha visto?.

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Temi più discussi: 'Chi l'ha visto?', chi sarà l'erede di Sciarelli: tra i nomi in lizza Briganti, Chimenti e Moreno; Federica Sciarelli verso La7 dopo Chi l'ha visto, Cairo prova a soffiarla alla Rai: Porte sono sempre aperte; La rocambolesca fuga dai nazisti di Arnaldo Ascarelli: Cerchiamo i familiari di chi lo aiutò; Roberta Bruzzone, addio a Quarto Grado: passa in Rai per raccontare le truffe e avrà un ruolo anche a Chi l'ha visto?.

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Mancano autisti in Italia: l'azienda dei bus li cerca in MAROCCO e paga patente (3500€) e 6 mesi di AFFITTO per tutti i nuovi autisti marocchini (=visto che NON se ne trovano ITALIANI, non vogliono fare questo lavoro). reddit

Chi l'ha visto?, chi sarà l'erede di Sciarelli: la Rai valuta Veronica Briganti, Laura Chimenti o Manuela MorenoDopo il grande addio di Federica Sciarelli a Chi l'ha visto? - la conduttrice ha salutato il programma lo scorso primo luglio - impazza il toto-nomi per decretare chi ... ilmessaggero.it

A Chi l'ha visto? è finita l'era Sciarelli. Chi prenderà il suo posto? Da Manuela Moreno, a Giorgia Cardinaletti, Pino Rinaldi e le inviate storicheFine di un'era. Ieri sera su Rai3 è andata in onda l'ultima puntata di Chi l'ha visto? con la conduzione di Federica Sciarelli, che in apertura ha detto: Grazie, vi ... ilmessaggero.it