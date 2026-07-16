Il Frosinone sta puntando a rinforzare la difesa e ha individuato il centrale croato Hrvoje Smolcic come uno dei possibili acquisti. Smolcic, fratello di un ex calciatore noto nel calcio italiano, attualmente gioca in un club di serie A. La società giallazzurra monitora la situazione del difensore in vista della prossima stagione, valutando un possibile trasferimento.

Hrvoje Smolcic verso il Frosinone, idea per la difesa: chi è il centrale croato seguito dai giallazzurri in vista della prossima stagione. Il Frosinone si muove sul mercato in entrata e guarda con attenzione al reparto difensivo. La dirigenza giallazzurra vuole puntellare la retroguardia in vista della prossima stagione e tra i profili monitorati c’è Hrvoje Smol?i?, difensore centrale croato classe 2000, attualmente di proprietà del Çorum FK. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Secondo quanto rivelato da Re?at Can Özbudak di Spor Depor, il club ciociaro avrebbe manifestato interesse per il giocatore, reduce dall’esperienza con il Kocaelispor, dove nella scorsa stagione ha collezionato 26 presenze. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Chi è Hrvoje Smolcic: l’ultima idea del Frosinone per la difesa è il fratello di Ivan del Como

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