Chi è Felix Plasencia il nuovo ministro degli Esteri venezuelano che piace a Trump

La presidente ad interim del Venezuela ha nominato un nuovo ministro degli Esteri. Félix Plasencia assumerà il ruolo, gestendo i rapporti internazionali e il ministero del Commercio estero, che si occupa di attrarre investimenti stranieri e ricostruire l’economia. La nomina avviene questa settimana e il nuovo ministro ha già ricevuto attenzione anche da parte di figure politiche straniere.

Questa settimana, la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha nominato un nuovo ministro degli Esteri. Félix Plasencia guiderà i rapporti esteri del Paese sudamericano, così come il ministero di Commercio estero, importante per l’attrazione di investimenti stranieri e la ricostruzione dell’economia venezuelana. Yvan Gil, ministro uscente degli Esteri, è stato ricollocato nel ministero di Scienza e Tecnologia. Nato a Maracay nel 1972, Plasencia ha una lunga carriera diplomatica iniziata negli anni ’90, grazie ad un concorso pubblico. È laureato in Studi internazionali all’Università Centrale del Venezuela e ha un master in Studi Europei dell’Università Cattolica di Lovanio, in Belgio, e un altro master in Studi Diplomatici al New College dell’Università di Oxford, in Regno Unito. 🔗 Leggi su Formiche.net

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