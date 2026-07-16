Il Consiglio dei ministri ha nominato il nuovo presidente e i componenti del Consiglio direttivo della Fondazione Tech e Biomedical tramite un decreto firmato dal sottosegretario Alfredo Mantovano. La nomina avviene su delega della presidente del Consiglio. La nuova governance riguarda l'ente dedicato alle attività nel settore tecnologico e biomedicale. La nomina si inserisce in un intervento di riforma dell’organizzazione e della gestione della fondazione.

Nuova governance per la Fondazione Tech e Biomedical. Con un Decreto del presidente del Consiglio dei ministri, firmato dal sottosegretario Alfredo Mantovano su delega della presidente del Consiglio, sono stati nominati il presidente e i componenti del Consiglio direttivo dell’ente. Assume la presidenza Cinzia Marchese, su indicazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il ministro della Salute e il ministro dell’Università e della Ricerca. Del nuovo Consiglio direttivo fanno inoltre parte Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’ Ospedale Policlinico San Martino e professore ordinario di... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Chi è Cinzia Marchese, nuova presidente di Fondazione Tech e Biomedical

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tria (Fondazione Enea Tech e Biomedical): “Santa Lucia, un patrimonio scientifico che il Paese non poteva perdere”La Fondazione Santa Lucia è passata alla Fondazione Life, segnando la fine di un percorso di trasformazione.

Innovazione, il presidente della Fondazione Nordest Baban: «Guardiamo a spazio, clima e materiali hi-tech»Il presidente della Fondazione Nordest ha annunciato che l’attenzione dell’organizzazione si concentra su innovazioni legate a spazio, clima e...

Argomenti più discussi: Cinzia Marchese nominata presidente della Fondazione Tech e Biomedical; Perché nasce Start Salute & Ricerca.

Chi è Cinzia Marchese, nuova presidente di Fondazione Tech e BiomedicalNuova guida per la Fondazione Tech e Biomedical. Alla guida arriva Cinzia Marchese, affiancata da: Matteo Bassetti, Francesca Raimondi e Stefano Massari ... formiche.net

Fondazione Tech e Biomedical, Cinzia Marchese nominata presidenteNel consiglio direttivo anche Matteo Bassetti, Francesca Raimondi e Stefano Massari: il decreto della Presidenza del Consiglio ... corriere.it