Chi è Cinzia Marchese nuova presidente di Fondazione Tech e Biomedical
Il Consiglio dei ministri ha nominato il nuovo presidente e i componenti del Consiglio direttivo della Fondazione Tech e Biomedical tramite un decreto firmato dal sottosegretario Alfredo Mantovano. La nomina avviene su delega della presidente del Consiglio. La nuova governance riguarda l'ente dedicato alle attività nel settore tecnologico e biomedicale. La nomina si inserisce in un intervento di riforma dell’organizzazione e della gestione della fondazione.
Nuova governance per la Fondazione Tech e Biomedical. Con un Decreto del presidente del Consiglio dei ministri, firmato dal sottosegretario Alfredo Mantovano su delega della presidente del Consiglio, sono stati nominati il presidente e i componenti del Consiglio direttivo dell’ente. Assume la presidenza Cinzia Marchese, su indicazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il ministro della Salute e il ministro dell’Università e della Ricerca. Del nuovo Consiglio direttivo fanno inoltre parte Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’ Ospedale Policlinico San Martino e professore ordinario di... 🔗 Leggi su Formiche.net
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