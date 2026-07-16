Due calciatori del centrocampo del Napoli sono sotto esame: Ríos e Rabiot. La rosa include sei giocatori considerati fondamentali per il progetto tecnico, ma alcune scelte ancora devono essere fatte. La formazione del reparto resta in fase di valutazione, anche se la qualità complessiva è alta. La situazione non implica decisioni definitive, ma si attende ancora un’eventuale conferma o modifica delle scelte di formazione.

Il centrocampo del Napoli parte da una base già solida. La rosa azzurra può contare su sei giocatori considerati centrali nel nuovo progetto tecnico. Nonostante la qualità del reparto, però, alcune decisioni restano ancora da prendere. Il lavoro di Giovanni Manna sarà quindi importante nelle prossime settimane. Il direttore sportivo dovrà valutare la condizione dei singoli e capire se sarà necessario intervenire ancora sul mercato. Le certezze principali sono Stanislav Lobotka e Scott McTominay. Il regista slovacco viene considerato incedibile. Il Napoli non intende quindi prendere in considerazione eventuali proposte per il suo cartellino. Anche McTominay occupa una posizione centrale. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Centrocampo, due big sotto esame: spuntano Ríos e Rabiot

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