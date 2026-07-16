Sabato sera alle 21,15 in Val Bidente inizierà la rassegna “Castelli di carta”, composta da quattro spettacoli e due escursioni letterarie. La manifestazione si svolgerà nel corso di diverse serate e si concentra su eventi culturali dedicati ai libri e alla letteratura. La prima serata prevede uno spettacolo che coinvolge il pubblico in un’esperienza artistica, con altri appuntamenti in programma nelle settimane successive. La rassegna si svolge in vari luoghi della valle e mira a promuovere la cultura attraverso diverse forme di intrattenimento.

Partirà sabato alle 21,15 in Val Bidente la fortunata rassegna di 4 spettacoli e due escursioni letterarie ‘ Castelli di carta- I libri che spettacolo ’ giunta alla quarta edizione dove gli spettacoli teatrali tratti dai libri vengono rappresentati in castelli o luoghi storici dell’entroterra forlivese come il Castello di Cusercoli o il Teatro romano di Mevaniola (Pianetto). Una rassegna di spettacoli tratti da libri e da storie sospese tra oralità e tradizione letteraria promossa dai Comuni di Civitella e Galeata, in collaborazione con la Pro loco di Cusercoli, il sostegno della Regione Emilia Romagna della Camera di Commercio Forl’ Cesena Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Castelli di carta’ in Val Bidente. Prima serata con Campitelli

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