Carburanti Assogasliquidi-Federchimica | Con nuovo approccio Ue Gpl e Gnl protagonisti

Le associazioni di settore affermano che con il nuovo approccio dell’Ue, Gpl e Gnl diventeranno protagonisti nel settore dei carburanti. Secondo quanto dichiarato, si punta a migliorare sostenibilità, sicurezza, legalità e competitività, in risposta alle tensioni geopolitiche che coinvolgono il mercato energetico. Le misure potrebbero favorire l’adozione di queste fonti alternative, ma non sono stati forniti dettagli tecnici o tempi di attuazione.

Roma 16 lug.(Adnkronos) - Sostenibilità, sicurezza, legalità e competitività. Alla luce delle continue tensioni geopolitiche, sono queste le parole-chiave del dibattito dell'Assemblea di Assogasliquidi-Federchimica, riunita nella sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy, in rappresentanza delle filiere industriali italiane del GPL e GNL. “Il messaggio principale lo vogliamo mandare a Bruxelles – ricorda nel suo intervento il presidente dell'associazione Matteo Cimenti – perché negli ultimi mesi dall'Ue sono arrivati segnali di un promettente nuovo approccio comunitario rispetto alla gestione della transizione. Se sarà confermato... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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