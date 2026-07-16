Caracciolo a La7 | Il riarmo europeo ci porta dritti a una guerra nucleare con la Russia che durerà mezz’ora

Da ilfattoquotidiano.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un esponente ha affermato che il riarmo europeo rischia di portare a una guerra nucleare con la Russia, che durerebbe circa mezz’ora. Ha inoltre dichiarato che nel gruppo di paesi pronti all’aumento delle spese militari, la Germania ha un ruolo centrale, e che tutti concordano sul fatto che la Russia potrebbe invadere uno dei paesi in futuro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“C’è un consenso nel gruppo dei volenterosi in cui la Germania gioca un ruolo fondamentale: tutti concordano sul fatto che la Russia comunque prima o poi ci invaderà. Alcuni, come il ministro tedesco della Difesa Boris Pistorius, la Russia ci invaderà entro il 2029. Altri dicono addirittura prima. Che sia vero o no, in Europa si ragiona come se fosse vero. E questo vuol dire riarmo “. Lo ha affermato Lucio Caracciolo, direttore di Limes, intervenendo a L’aria che tira, su La7, commentando le recenti parole di Ursula von der Leyen. Ieri, a Kiev, la presidente della Commissione europea ha ricevuto da Zelensky il primo Order of Europe e ha annunciato il “Drone Deal”, un partenariato Ue-Ucraina per la produzione congiunta di droni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Russia.

caracciolo a la7 il riarmo europeo ci porta dritti a una guerra nucleare con la russia che durer224 mezz8217ora
© Ilfattoquotidiano.it - Caracciolo a La7: “Il riarmo europeo ci porta dritti a una guerra nucleare con la Russia che durerà mezz’ora”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Caracciolo a La7: “500 aerei Usa dalle basi italiane? Che dentro ci siano panini o bombe, è un’azione di guerra. Meloni riferisca in Parlamento”Il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, ha dichiarato a La7 che l'uso di 500 aerei statunitensi provenienti da basi italiane rappresenta un'azione...

Travaglio a La7: “Gli Usa hanno mollato l’Ucraina, ora la guerra con la Russia rischia di diventare mondiale. È il pericolo più grande”Durante l’ultima puntata di Otto e mezzo su La7, il direttore del Fatto Quotidiano ha affermato che gli Stati Uniti hanno ritirato il loro supporto...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web