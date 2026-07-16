Un esponente ha affermato che il riarmo europeo rischia di portare a una guerra nucleare con la Russia, che durerebbe circa mezz’ora. Ha inoltre dichiarato che nel gruppo di paesi pronti all’aumento delle spese militari, la Germania ha un ruolo centrale, e che tutti concordano sul fatto che la Russia potrebbe invadere uno dei paesi in futuro.

“C’è un consenso nel gruppo dei volenterosi in cui la Germania gioca un ruolo fondamentale: tutti concordano sul fatto che la Russia comunque prima o poi ci invaderà. Alcuni, come il ministro tedesco della Difesa Boris Pistorius, la Russia ci invaderà entro il 2029. Altri dicono addirittura prima. Che sia vero o no, in Europa si ragiona come se fosse vero. E questo vuol dire riarmo “. Lo ha affermato Lucio Caracciolo, direttore di Limes, intervenendo a L’aria che tira, su La7, commentando le recenti parole di Ursula von der Leyen. Ieri, a Kiev, la presidente della Commissione europea ha ricevuto da Zelensky il primo Order of Europe e ha annunciato il “Drone Deal”, un partenariato Ue-Ucraina per la produzione congiunta di droni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Caracciolo a La7: “Il riarmo europeo ci porta dritti a una guerra nucleare con la Russia che durerà mezz’ora”

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