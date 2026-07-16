Un rituale di promettere di attirare più benedizioni nella propria vita è consigliato ai nati sotto il segno del Capricorno. Molti esperti di guarigione preferiscono un approccio lento e costante, evitando procedure rapide.

Compiti a casa: organizza un rituale in cui prometti di attirare più benedizioni nella tua vita. Molti guaritori prediligono un percorso lento e costante. Spesso incontrano le persone una volta alla settimana, certi che i problemi più ostinati vadano districati con pazienza. Ma esistono anche sperimentatori che adottano un approccio diverso. Conosco un’agopuntrice che invita i clienti a vivere nella sua clinica per sei giorni consecutivi. Crea un’immersione totale nella cura. È questo lo spirito che ti consiglio nelle prossime settimane, . Sei sul punto di risolvere uno squilibrio che dura da tempo. Quello che ti aiuterà non sarà occupartene ogni tanto, ma dedicargli un’attenzione continua e totale, finché il cambiamento non si metterà in moto. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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CAPRICORNO DAL 1 AL 15 LUGLIO

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Solo i gemelli conoscono molto bene il capricorno Buon pomeriggio amiche mie che non dimenticate #jeru x.com