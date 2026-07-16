Mercoledì sera, oltre 180 passeggeri in fila all'aeroporto di Pisa sono stati informati via email della cancellazione del volo Ryanair per Cagliari. La comunicazione ha causato scompiglio tra i passeggeri, molti dei quali hanno passato la notte in aeroporto. La protesta è scoppiata sul posto e sono intervenute le forze di polizia per gestire la situazione. Nessun volo è partito dalla pista durante la serata.

Erano in fila per imbarcarsi quando mercoledì sera, con una email, Ryanair ha comunicato a oltre 180 passeggeri che il volo Pisa-Cagliari era stato cancellato. Inizialmente sembrava che l’aereo fosse solo in ritardo ma poi l’amara sorpresa. La compagnia ha comunicato che non sarebbe stata in grado di trovare altri voli lasciando i passeggeri, molti dei quali fuori sede o persone arrivate in Toscana per delle visite mediche, abbandonati a loro stessi. È scoppiata così una protesta all'aeroporto di Pisa per la quale è intervenuta anche la polizia. Il motivo ufficiale della cancellazione? Le condizioni meteorologiche avverse. Fatto sta che nessuno fino all’ultimo aveva idea che non ci sarebbe stata alcuna partenza. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - Caos all'aeroporto di Pisa: il volo per Cagliari non parte, 180 passeggeri restano a terra di notte, scoppia la protesta e arriva la polizia

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