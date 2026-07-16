Un nuovo metodo invita a creare un rituale personale per attrarre più benedizioni nella vita. Consiste nel fare un elenco dei cinque piaceri più grandi, esperienze che risvegliano i sensi, calmando il battito e ricordando il motivo dell’amore per la vita. Questo approccio mira a favorire un momento di riflessione e gratitudine, aiutando a focalizzarsi sulle cose che portano gioia e serenità quotidiana.

Compiti a casa: organizza un rituale in cui prometti di attirare più benedizioni nella tua vita. Fa’ un elenco dei tuoi cinque piaceri più grandi. Sono esperienze che ti risvegliano i sensi, ti calmano il battito e ti ricordano perché ami essere vivo. Scrivili come se fossero preghiere sacre. Intona per loro un canto di lode. Poi mettiti alla ricerca del piacere numero sei: una gioia che non hai mai gustato, toccato o immaginato prima. Forse arriverà dicendo sì a una possibilità che di solito rifiuti. Considera questo esperimento come una forma di culto e un modo per rafforzare la tua devozione alla forza vitale che ti guarisce.... 🔗 Leggi su Internazionale.it

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