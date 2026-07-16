L’attore turco, noto per successi televisivi, sarà ospite della nuova stagione di Tu Si Que Vales. Durante la Lip Sync Battle, parteciperà a una delle sfide più popolari del programma, mostrando un lato inedito. La sua presenza è prevista come performance speciale, con un coinvolgimento diretto nelle attività del show condotto da Maria De Filippi. La puntata sarà trasmessa nelle prossime settimane.

L’attore turco, protagonista di grandi successi televisivi in Italia e all’estero, sarà ospite dello show di Maria De Filippi. Durante la Lip Sync Battle mostrerà un lato inedito della sua personalità, partecipando a una delle sfide più amate dagli spettatori del programma. Can Yaman sarà tra gli ospiti più attesi della nuova edizione di Tu Si Que Vales. L’attore turco prenderà parte alla celebre Lip Sync Battle insieme a Maria De Filippi, in una performance ispirata a Riccardo Cocciante e Gianna Nannini. Un momento speciale che unisce spettacolo, ironia e il forte legame costruito negli anni tra la star internazionale e la regina della televisione italiana. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Can Yaman torna in tv: performance speciale nella nuova stagione di Tu Si Que Vales!

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