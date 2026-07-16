Campostaggia garanzie della Regione

Da lanazione.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Poggibonsi, l’amministrazione comunale ha avviato azioni per salvaguardare il Punto Nascita di Campostaggia, che rischia di chiudere perché non ha raggiunto il limite di 500 parti all’anno.

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A Poggibonsi l’amministrazione comunale si è attivata immediatamente a difesa del Punto Nascita di Campostaggia, a rischio chiusura alla luce del mancato raggiungimento della soglia annuale dei 500 parti. "Il tema resta al centro della nostra attenzione - afferma la sindaca Susanna Cenni (foto) - e intanto prosegue l’interlocuzione con tutte le istituzioni per difendere un reparto che vanta professionalità da tutelare". Va avanti il percorso avviato da mesi dall’Azienda Sanitaria per un coordinamento tra i Punti Nascita di Campostaggia e Le Scotte, per rafforzare la collaborazione tra le rispettive competenze e peculiarità. Parallelamente, un confronto costante in un territorio vastissimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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