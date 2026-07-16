Caldo sull’Italia venerdì giornata più rovente | Ma c’è una data per la fine di questa nuova ondata
Venerdì 17 luglio sarà la giornata più calda dell’anno in Italia, con temperature eccezionali al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori. La terza ondata di calore africana del 2026 raggiunge il suo apice, portando massime elevate che superano di molto i valori medi stagionali. Le previsioni indicano che questa ondata durerà almeno fino a metà settimana prossima, senza una data precisa per la fine del caldo intenso.
L’Italia si prepara a vivere la giornata più calda dell’anno. La terza ondata di calore africana del 2026 raggiungerà infatti il suo apice nella giornata di venerdì 17 luglio, con temperature eccezionali soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori. Nonostante i temporali previsti al Nord, l’anticiclone continuerà a dominare gran parte del Paese almeno fino al termine del weekend. Secondo Lorenzo Tedici, responsabile media de iLMeteo.it, il caldo resterà intenso ancora per alcuni giorni, ma all’orizzonte si intravede un deciso cambio di scenario che potrebbe riportare temperature decisamente più sopportabili. Venerdì sarà il giorno più caldo dell’anno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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