Caldo rovente, incendi e disagi. Cabina di regia al ministero della Salute

Notizia in breve

Oggi sono dieci cinque città del centro-sud italiano con temperature superiori ai 40 gradi, con bollino rosso. Il caldo intenso ha portato anche a incendi e disagi, mentre una cabina di regia al ministero della Salute monitora la situazione. La divisione climatica del paese si manifesta con questa ondata di calore, che continua a interessare le regioni meridionali.