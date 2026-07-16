Caldo rovente incendi e disagi Cabina di regia al ministero della Salute
Oggi sono dieci cinque città del centro-sud italiano con temperature superiori ai 40 gradi, con bollino rosso. Il caldo intenso ha portato anche a incendi e disagi, mentre una cabina di regia al ministero della Salute monitora la situazione. La divisione climatica del paese si manifesta con questa ondata di calore, che continua a interessare le regioni meridionali.
Italia divisa in due dal meteo. Al centro-sud prosegue l’ondata di caldo torrido, oggi 15 città da bollino rosso con temperature attese oltre i 40 gradi. Scenario diverso al nord. È stata istituita una cabina di regia al Ministero della Salute. Servizio di Giorgia Bresciani RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Caldo rovente, incendi e disagi. Cabina di regia al ministero della Salute
Notizie e thread social correlati
Caldo in Italia, il ministero e gli ultimi dati della Cabina di regiaLe temperature in Italia sono salite, con i dati più recenti che segnalano un'ondata di caldo in diverse regioni.
Ondata di caldo record in Italia in diretta, oggi bollino rosso in 17 città e riunione tecnica al Ministero della saluteOggi, 17 città italiane sono segnalate con il bollino rosso a causa di un’ondata di caldo record.
Caldo e incendi, temperature oltre i 45 gradiL'allerta per le ondate di calore rimane in vigore fino a domani. Attenzione alta anche per il rischio roghi. Le previsioni di Rai Meteo ... rainews.it
Emergenza incendi, città roventi e cozze che muoiono per l’acqua troppo calda: gli effetti dell’estate torrida. E cosa dobbiamo aspettarci700mila alberi bruciati in Piemonte, 43 gradi in Sardegna e il 90% delle vongole scomparse: l'Italia sotto assedio ... ilfattoquotidiano.it