In Italia, le persone sopra gli 85 anni sono le più esposte ai rischi legati alle ondate di calore di questa estate. I dati mostrano un aumento della mortalità tra gli anziani, con un eccesso di decessi riconducibile alle alte temperature. A livello europeo, sono stati registrati circa 10.000 decessi in cinque paesi a causa del caldo estremo. A Torino si sono verificati casi di mortalità correlati alle alte temperature, senza ulteriori dettagli sui dati specifici.

I grandi anziani si confermano i più vulnerabili alle ondate di calore che stanno caratterizzando questa estate 2026. C’è stato anche in Italia un eccesso di mortalità legato al caldo estremo, che in 5 Paesi europei ha fatto finora quasi 10mila vittime. Ebbene, nel Belpaese il fenomeno finora è limitato al 3% e ai grandi anziani. È quanto emerge dalla nuova riunione della Cabina di regia interistituzionale prevista dal Piano operativo nazionale sugli effetti del caldo del ministero della Salute. Un giugno torrido, il secondo più caldo di sempre. Nel corso della riunione sono stati analizzati, con il supporto del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio (Dep), i dati relativi al periodo 25 maggio-30 giugno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Caldo in Italia, a rischiare di più sono gli over 85. I dati e il caso di Torino

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CALDO e TEMPORALI! Ecco Chi Rischia di Più – Pillole METEO

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