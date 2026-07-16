Dopo il temporale del 15 luglio, la regione ha registrato venti fino a 130 chilometri orari, un morto nel Modenese, blackout, evacuazioni e alberi abbattuti da Piacenza a Rimini. La tempesta ha causato danni diffusi, con molte aree senza energia elettrica e persone costrette a lasciare le proprie abitazioni. La situazione sta migliorando, ma le condizioni meteo sono ancora instabili in alcune zone.

Bologna, 16 luglio 2026 – Il giorno dopo il nubifragio del 15 luglio, in ogni angolo della regione si fa la conta del passaggio temporalesco: venti a quasi 130 chilometri orari, un morto nel Modenese, black out, evacuati e decine di alberi caduti da Piacenza a Rimini. Oltre mille interventi dei vigili del fuoco già conclusi, 100 in corso e altri 500 da verificare. E ancora, più di 1.800 chiamate all’ora al numero unico di emergenza Nue 112, quasi 8 volte in più rispetto alla media abituale di circa 250 telefonate. Il disastro: accumuli d’acqua fino a 100mm e tanti alberi a terra. Oggi i valori massimi saranno comunque in calo rispetto a mercoledì con temperature generalmente comprese tra i 32 e i 36 gradi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Caldo dopo la tempesta, ma l’ondata sta per finire: ecco le date della svolta meteo in Emilia-Romagna

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Ancora temperature record ma il grande caldo sta per finire

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Maltempo, tempesta in Emilia Romagna e Lombardia: raffiche oltre 100 km/h, 900 interventi dei vigili del fuocoUna violenta linea temporalesca ha attraversato l’Emilia Romagna, raggiungendo anche Bologna e provocando forti raffiche di vento, alberi abbattuti e numerosi danni sul territorio. ilmessaggero.it