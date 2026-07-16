Caldo dopo la tempesta ma l’ondata sta per finire | ecco le date della svolta meteo in Emilia-Romagna

Da ilrestodelcarlino.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo il temporale del 15 luglio, la regione ha registrato venti fino a 130 chilometri orari, un morto nel Modenese, blackout, evacuazioni e alberi abbattuti da Piacenza a Rimini. La tempesta ha causato danni diffusi, con molte aree senza energia elettrica e persone costrette a lasciare le proprie abitazioni. La situazione sta migliorando, ma le condizioni meteo sono ancora instabili in alcune zone.

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Bologna, 16 luglio 2026 – Il giorno dopo il nubifragio del 15 luglio, in ogni angolo della regione si fa la conta del passaggio temporalesco: venti a quasi 130 chilometri orari, un morto nel Modenese, black out, evacuati e decine di alberi caduti da Piacenza a Rimini. Oltre mille interventi dei vigili del fuoco già conclusi, 100 in corso e altri 500 da verificare. E ancora, più di 1.800 chiamate all’ora al numero unico di emergenza Nue 112, quasi 8 volte in più rispetto alla media abituale di circa 250 telefonate. Il disastro: accumuli d’acqua fino a 100mm e tanti alberi a terra. Oggi i valori massimi saranno comunque in calo rispetto a mercoledì con temperature generalmente comprese tra i 32 e i 36 gradi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Temi più discussi: Caldo africano e afa, poi la sfuriata temporalesca: la Protezione civile dirama l'allerta, rischio allagamenti; Nubifragi e venti a 125 km/h in Emilia Romagna: un morto nel Modenese. Black out, evacuati e linee ferroviarie interrotte; Maltempo, tempesta in Emilia Romagna: le immagini da Modena; Toscana, temporali in serata: sono la coda della tempesta di pioggia e grandine che si è abbattuta sul nord.

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