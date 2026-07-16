Il Ministero della Salute ha confermato il codice rosso anche per venerdì 17 e sabato 18 luglio, con temperature percepite fino a 39 gradi. Le condizioni di rischio elevato riguardano anziani, bambini e persone con patologie croniche. La situazione di caldo intenso si mantiene anche nel fine settimana. Non sono previste variazioni di livello prima di lunedì, quando si attendono temperature più basse.

FIRENZE – Il Ministero della Salute ha confermato il codice rosso (livello 3) anche per le giornate di domani, venerdì 17 e sabato 18 luglio 2026, con temperature percepite fino a 39 gradi e condizioni di rischio elevato per la salute, soprattutto per anziani, bambini, persone fragili e soggetti con patologie croniche. Le temperature previste sono di 26, 25 e 26 gradi alle ore 8, 35 gradi alle ore 14 in entrambe le giornate e una temperatura massima percepita di 39 gradi. Anche i principali modelli meteorologici confermano la persistenza dell’alta pressione sull’Italia centrale almeno fino a domani. Le carte mostrano infatti la Toscana ancora interessata da una massa d’aria molto calda, senza l’ingresso di correnti più fresche. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

© Firenzepost.it - Caldo a Firenze: codice rosso anche sabato 18, temperature sempre più su. Ecco quando si torna a respirare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caldo, bollino rosso per 18 città, attese temperature anche oltre i 40 gradi: Firenze e Parma tra le città più esposteSono previste temperature superiori ai 40 gradi in 18 città, con Firenze e Parma tra le più esposte.

Caldo a Firenze, venerdì codice arancione, sabato possibile il codice rossoVenerdì 19 giugno, a Firenze, è stato emesso un codice arancione per il caldo, secondo il bollettino del Ministero della Salute.

Temi più discussi: Caldo, a Firenze scatta il codice rosso: temperature fino a 37 gradi; Caldo torrido, Firenze verso i 40 gradi; Caldo, Firenze resta in codice rosso fino a domenica; Caldo, Firenze resta in codice rosso fino a giovedì.

Firenze in codice rosso per il caldo fino a sabato. Si prevedono temperature fino a 39 gradi #ANSA x.com

Firenze in codice rosso per il caldo fino a sabato(ANSA) - FIRENZE, 16 LUG - Prosegue l'ondata di calore su Firenze. Il Ministero della Salute ha confermato il codice rosso - il massimo - per le giornate del 16, 17 e 18 luglio, con temperature previs ... msn.com

Caldo a Firenze: codice rosso anche sabato 18, temperature sempre più su. Ecco quando si torna a respirareIl Ministero della Salute ha confermato il codice rosso (livello 3) anche per le giornate di domani, venerdì 17 e sabato 18 luglio 2026, con temperature percepite fino a 39 gradi e condizioni di risch ... firenzepost.it