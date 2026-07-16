Un nuovo giocatore del Manchester United è stato ufficializzato come primo acquisto del Milan per questa sessione di mercato. L'annuncio è arrivato mentre la squadra si prepara per la nuova stagione a Milanello. Le trattative sono in corso e si attendono ulteriori sviluppi nei prossimi giorni. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli del trasferimento o sull’identità del calciatore coinvolto. La società rossonera sta lavorando per rinforzare la rosa in vista delle sfide imminenti.

Nei giorni in cui a Milanello ha preso ufficialmente il via la nuova stagione del Milan, le dinamiche del calciomercato continuano a infiammare l'ambiente rossonero. L'ultima suggestione in ordine di tempo arriva direttamente dall'Inghilterra: secondo quanto rivelato dal portale internazionale Goal.com, il nuovo tecnico Rúben Amorim avrebbe messo nel mirino il talento del Manchester United, Amad Diallo, considerandolo un tassello fondamentale per la rifondazione tattica del suo Diavolo. Il retroscena: perché Rúben Amorim vuole Amad Diallo al Milan. Non si tratta di un interesse casuale. Amorim conosce alla perfezione le qualità e il potenziale del gioiello ivoriano (in possesso di cittadinanza italiana), avendolo gestito e valorizzato proprio durante la sua recente parentesi sulla panchina dei Red Devils ad Old Trafford. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Amorim ha scelto il suo primo rinforzo dal Manchester United

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