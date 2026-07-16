Calciatori morti sulla A26 condannato manutentore
Un ingegnere di 44 anni, responsabile della manutenzione di un centro esercizio autostradale, è stato condannato a due anni di reclusione con pena sospesa per omicidio colposo. La sentenza riguarda la morte di due calciatori avvenuta sulla A26. Il giudice di Novara ha inflitto la condanna nei confronti dell’ingegnere, che era coordinatore della manutenzione al momento dell’incidente.
Due anni di reclusione, con pena sospesa. È la condanna inflitta dal giudice di Novara nei confronti dell'ingegnere Matteo Preda, 44 anni, coordinatore della manutenzione del Centro esercizio di Arona di Autostrade per l'Italia, accusato di omicidio colposo. Al centro del processo, la morte di due calciatori dilettanti - Simonluca Agazzone, 39 anni, e Matteo Ravetto, 32 anni - deceduti la notte del 1° ottobre 2020 in un incidente stradale lungo l'autostrada A26, all'altezza di Carpignano Sesia. Secondo l'impianto accusatorio, a causare lo schianto fatale contro un branco di cinghiali sarebbe stata la negligente manutenzione della recinzione autostradale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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