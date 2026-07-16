calciatori morti sulla a26 condannato manutentore

Notizia in breve

Un ingegnere di 44 anni, responsabile della manutenzione di un centro esercizio autostradale, è stato condannato a due anni di reclusione con pena sospesa per omicidio colposo. La sentenza riguarda la morte di due calciatori avvenuta sulla A26. Il giudice di Novara ha inflitto la condanna nei confronti dell’ingegnere, che era coordinatore della manutenzione al momento dell’incidente.