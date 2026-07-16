Byd diventa Official Mobility Partner del Paris Saint-Germain
BYD è diventata l'Official Mobility Partner del Paris Saint-Germain. La casa automobilistica cinese punta a rafforzare la propria presenza nel calcio europeo, stringendo accordi di collaborazione con club di rilievo. La partnership con il club francese si inserisce in una strategia di espansione nel continente, con l’obiettivo di aumentare la visibilità del marchio attraverso il coinvolgimento con uno dei team più noti. La collaborazione è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui termini contrattuali.
Byd continua a tessere importanti relazioni nel mondo del calcio, individuato come asset strategico per ampliare la propria strategia di lancio europea, stringendo accordi di collaborazione con i più famosi club europei. Si tratta di un'operazione commerciale iniziata nel 2024, quando la casa automobilistica cinese, leader mondiale nella produzione di veicoli elettrici, firmò un accordo con l'Uefa diventando partner ufficiale per la mobilità elettrica in occasione degli Europei di Calcio andati in scena in Germania. Il palco della più importante manifestazione calcistica europea per nazioni ha rappresentato soltanto il punto di... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
BYD becomes Official Automotive Partner of Khaleeji 27 football tournament
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