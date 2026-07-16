Bullismo dipendenze digitali isolamento comportamenti a rischio | riconoscere prevenire e intervenire Percorso di formazione in 3 incontri per docenti e per la comunità educante

Notizia in breve

Un percorso di formazione in tre incontri si rivolge a docenti e alla comunità educante per affrontare il disagio adolescenziale. Si tratta di un momento di confronto su temi come bullismo, dipendenze digitali, isolamento e comportamenti a rischio. Questi segnali spesso si manifestano in modo silenzioso, rendendo difficile il riconoscimento tempestivo. L’obiettivo è fornire strumenti pratici per individuare e intervenire prima che i problemi si aggravino.