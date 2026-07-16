Bullismo dipendenze digitali isolamento comportamenti a rischio | riconoscere prevenire e intervenire Percorso di formazione in 3 incontri per docenti e per la comunità educante
Un percorso di formazione in tre incontri si rivolge a docenti e alla comunità educante per affrontare il disagio adolescenziale. Si tratta di un momento di confronto su temi come bullismo, dipendenze digitali, isolamento e comportamenti a rischio. Questi segnali spesso si manifestano in modo silenzioso, rendendo difficile il riconoscimento tempestivo. L’obiettivo è fornire strumenti pratici per individuare e intervenire prima che i problemi si aggravino.
Bullismo, dipendenze digitali, isolamento, comportamenti a rischio: il disagio adolescenziale si manifesta spesso in modo silenzioso, attraverso segnali che non sempre è facile riconoscere in tempo. Chi educa, accompagna o lavora con gli adolescenti ha bisogno di strumenti concreti per leggere questi segnali, comprenderne le cause e trasformare la preoccupazione in interventi efficaci. Questo percorso. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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