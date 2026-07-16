Booker T ha dichiarato che sia CM Punk che Brock Lesnar sono alla fine delle loro carriere in WWE, definendo questa come la loro “ultima corsa” nella compagnia. La frase ha suscitato discussioni tra i fan, che interpretano il commento come un possibile addio dei due wrestler. Non ci sono state conferme ufficiali su eventuali ritiri o cambi di ruolo da parte dei due atleti. La dichiarazione di Booker T riguarda esclusivamente le loro attività attuali nella WWE.

Booker T ha fatto una rivelazione destinata a far discutere i fan della WWE, sostenendo che sia CM Punk sia Brock Lesnar stiano vivendo la loro “ultima corsa” all’interno della compagnia. Attualmente, CM Punk è il WWE Undisputed Champion e si prepara ad affrontare Cody Rhodes a SummerSlam, mentre Brock Lesnar è impegnato nella rivalità con Oba Femi e affronterà nuovamente il “Ruler” nel terzo e decisivo capitolo della loro faida, sempre nel corso del grande evento del mese prossimo. Booker T non ha dubbi sul futuro di CM Punk e Brock Lesnar. Nel suo podcast Hall of Fame, Booker T ha spiegato di credere che questa possa essere l’ultima fase delle carriere dei due veterani in WWE: “Posso dirvi questo: questa è l’ultima corsa di CM Punk. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Booker T vede la fine di un’era: “Questo è l’ultimo capitolo di CM Punk e Brock Lesnar”

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