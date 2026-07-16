In Russia, alcune BMW continuano a essere prodotte illegalmente, senza autorizzazione, nonostante la sospensione ufficiale delle attività nel 2022. La produzione di modelli come X5, X6 e X7 avviene clandestinamente, senza il consenso delle autorità locali. La decisione di interrompere le operazioni era stata presa a causa dell’inizio delle ostilità tra Russia e Ucraina, che ha portato molte case automobilistiche europee a fermare la produzione nel paese.

È noto a molti che, con l’inizio delle ostilità fra Russia e Ucraina, la produzione di molti automaker europei in terra russa è stata sospesa. La Bmw, nella fattispecie, ha fermato ufficialmente le sue attività in loco nel 2022. Ciò che è meno noto, però, è che in Russia si continuano a costruire i modelli della marca bavarese: la vicenda si consuma nello stabilimento Avtotor di Kaliningrad, dove la produzione di veicoli della multinazionale teutonica prosegue clandestinamente. La testata d’inchiesta internazionale Radio Free Europe Radio Liberty ha infatti svelato come l’ ex partner locale della BMW abbia continuato ad assemblare i modelli... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Bmw, in Russia continuano a produrre X5, X6 e X7 “clandestine” senza autorizzazione

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