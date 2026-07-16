I Bluvertigo tornano a esibirsi a Roma con un concerto all’Ippodromo delle Capannelle nel 2026. Dopo aver registrato il tutto esaurito il 14 aprile all’Alcatraz di Milano, il gruppo si prepara a riproporre il loro show nella capitale. La data romana segna il ritorno della band in città e si inserisce nel loro tour di grande successo. La conferma dell’evento è stata annunciata recentemente, attirando l’attenzione dei fan.

Il ritorno nella Capitale e il successo del tour. Dopo il grande successo e il sold out registrato il 14 aprile all’Alcatraz di Milano, i Bluvertigo sono pronti a riabbracciare il pubblico romano. La storica band salirà sul palco il 18 luglio per l’edizione 2026 del celebre festival capitolino. Questo concerto rappresenta una delle tappe più importanti e attese del loro tour estivo, confermando ancora una volta lo status del gruppo come punto di riferimento imprescindibile nel panorama musicale italiano. L’appuntamento romano si preannuncia come un evento di altissima intensità artistica. Il gruppo, noto per la capacità di coniugare un ferreo rigore tecnico a una forte tensione emotiva, porterà in scena uno spettacolo denso di ironia e profondità concettuale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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© Ezrome.it - Bluvertigo in concerto a Rock in Roma 2026: data all’Ippodromo delle Capannelle

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Rock in Roma 2026: date, line up e la clip degli organizzatori

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