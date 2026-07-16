Oggi si parla di un metodo per attrarre più benedizioni attraverso un rituale di compiti a casa. Gli studi sui musicisti jazz hanno rilevato che i grandi artisti anticipano le idee degli altri pochi millisecondi prima di suonare una nota. Questa capacità di prevedere le mosse altrui permette loro di creare improvvisazioni fluide e innovative. La ricerca suggerisce che la capacità di prevedere può essere applicata anche nella vita quotidiana, migliorando le interazioni e le decisioni.

Compiti a casa: organizza un rituale in cui prometti di attirare più benedizioni nella tua vita. Gli studiosi di jazz hanno scoperto che i grandi musicisti spesso anticipano le idee degli altri qualche millisecondo prima che qualcuno suoni davvero una nota. I loro cervelli si sincronizzano con straordinaria finezza grazie all’ascolto profondo, non a una pianificazione rigida. Voi Bilance possedete un talento simile nel gestire i legami intimi e le relazioni. Nelle prossime settimane questo superpotere sarà più necessario del solito. Presta meno attenzione a quello che le persone sostengono di voler dire e più attenzione ai ritmi che scorrono sotto le loro parole. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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Bilancia luglio 2026

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Comunque meno male che nello studio #Rai c'è #Falcao a cui, si capisce dai commenti che fa, sta chiaramente sui coglioni l' #Argentina ...almeno bilancia in fattore tifo, l'euforico duo comico al commento della partita, #Adani e socio. #InghilterraArgenti x.com