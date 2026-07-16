Bernard-Henri Lévy ha dichiarato che la perdita di fiducia rappresenta una malattia della nostra epoca. Secondo lo scrittore, figure come Trump e Putin hanno scelto consapevolmente il male. L’intervento è stato pronunciato durante il festival Taobuk a Taormina, dove Lévy è stato ospite. La manifestazione, diretta da Antonella Ferrara, proseguirà con una serata di gala al Teatro Antico, prevista per il 16 luglio su Rai 1.

A Taormina, ospite di Taobuk, in festival diretto da Antonella Ferrara che il 16 luglio arriva su Rai 1 con la sua serata di gala al Teatro Antico di Taormina, dove la parola guida è proprio fiducia, il filosofo francese non prova a tranquillizzare nessuno: «La gente non ha più fiducia nella democrazia», spiega, «non ha più fiducia nei propri valori, non ha più fiducia nell’Europa, non ha più fiducia in ciò che unisce, in ciò che crea la società tra gli uomini, non ha più fiducia nella differenza tra il bene e il male. Stiamo assistendo a una sorta di depressione della fiducia, a un crollo della fiducia. Per me è uno dei fenomeni più importanti di oggi». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Bernard-Henri Lévy: «La perdita di fiducia è la malattia della nostra epoca. Trump e Putin hanno scelto il male sapendo che è il male»

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