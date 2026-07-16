Benevento blitz antidroga | denunciato 42enne

Nella città di Benevento, un uomo di 42 anni è stato denunciato durante un'operazione antidroga. L'intervento, condotto dalle forze dell'ordine, ha portato al fermo di un sospettato e alla perquisizione di un’area collegata allo spaccio. Durante le verifiche sono stati trovati alcuni strumenti e sostanze ritenute illegali. L’indagato è stato portato in ufficio per le formalità di rito, mentre proseguono le indagini per approfondire eventuali collegamenti con altre attività illecite.

Tempo di lettura: 3 minuti Prosegue con determinazione l’azione di contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri della Compagnia di Benevento, impegnati quotidianamente in un articolato dispositivo di controllo del territorio finalizzato a prevenire e reprimere ogni forma di illegalità, con particolare attenzione ai fenomeni che incidono maggiormente sulla sicurezza dei cittadini e sul degrado urbano. L’attività, sviluppata attraverso un’efficace combinazione di raccolta di informazioni e servizi preventivi, congiuntamente anche al Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno (SA), ha confermato la costante presenza dell’Arma sul territorio sannita e la capacità dei militari di intercettare tempestivamente situazioni di spaccio e consumo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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