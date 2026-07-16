Bello Figo Stefano Nazzi birra e sagre | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Notizia in breve

Stasera a Bergamo e provincia si tengono diversi eventi. A Albino si svolge lo Spritz&Burger, mentre alla Madonna della Castagna si celebra una festa locale. È in programma anche il ChorusLife Beer Fest e il Punk Rock Raduno. Inoltre, sono previsti spettacoli di Stefano Nazzi e proiezioni di cinema all’aperto. Tra musica, cibo e cultura, le iniziative coprono vari gusti e interessi.