Bello Figo Stefano Nazzi birra e sagre | cosa fare stasera a Bergamo e provincia
Stasera a Bergamo e provincia si tengono diversi eventi. A Albino si svolge lo Spritz&Burger, mentre alla Madonna della Castagna si celebra una festa locale. È in programma anche il ChorusLife Beer Fest e il Punk Rock Raduno. Inoltre, sono previsti spettacoli di Stefano Nazzi e proiezioni di cinema all’aperto. Tra musica, cibo e cultura, le iniziative coprono vari gusti e interessi.
L’estivo Spritz&Burger ad Albino, la festa alla Madonna della Castagna, ChorusLife Beer Fest, Punk Rock Raduno, cinema all’aperto, Stefano Nazzi al Lazzaretto di Bergamo, la sagra in campagna a Mornico al Serio, la sagra degli gnocchi ripieni ad Albino, “Rock sul Serio” a Villa di Serio, “Fara Rock” con ospite Bello Figo a Fara Gera d’Adda, “Ambria Music Festival”, “Sota i Stèle! – Sich dé tra musica e bìra” a Locate Bergamasco, “San Paolo D’Argon Beer Fest – Musica e passione Birra ‘N Banda”, la sagra della sardina a Tavernola Bergamasca, “Beer Fest Villongo” e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 16 luglio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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