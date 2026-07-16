Un incidente mortale si è verificato ieri sera a Carbonera, in provincia di Treviso, quando un'auto ha invaso l'altra corsia e si è scontrata frontalmente con un'altra vettura. La vettura condotta da una donna di 83 anni si è schiantata contro una Maserati guidata da un uomo di 39 anni. L'impatto è stato violento, causando la morte della donna sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l'anziana non c'è stato nulla da fare.

Un grave incidente stradale è costato la vita a una donna di 83 anni nel comune di Carbonera, in provincia di Treviso. Il violento scontro frontale, avvenuto nella serata di ieri, ha coinvolto una Renault, guidata dall’anziana, e una Maserati condotta da un uomo di 39 anni. Per la donna non c’è stato nulla da fare: dopo il trasporto d’urgenza in ospedale è deceduta nella notte a causa delle gravissime ferite riportate. La dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, l’autovettura condotta dall’83enne avrebbe improvvisamente iniziato a sbandare più volte, fino a invadere la corsia opposta. Proprio in quel momento è sopraggiunta la Maserati guidata dal 39enne, con la quale si è verificato un violento impatto frontale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Auto invade l’altra corsia, lo schianto è devastante: tragedia!

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Camion invade carreggiata opposta, caos in A1

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