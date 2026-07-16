L'Atalanta sta negoziando con il Bayer Leverkusen per il trasferimento di Kerim Alajbegovic. Le parti sarebbero vicine e il calciatore avrebbe già dato segnali positivi. La trattativa sta proseguendo senza ostacoli evidenti, con le discussioni in uno stato avanzato. La società bergamasca punta a formalizzare l’accordo nelle prossime settimane.

L'Atalanta è pronta a mettere a segno un grandissimo colpo per il proprio reparto offensivo. Il nome caldo nelle ultime ore è quello di Kerim Alajbegovic, stella del Bayer Leverusen che per moltissimo tempo è rimasto nel mirino del Milan, ma che ora serba ormai ad un passo dal vestire la maglia del club Bergamasco. Calciomercato Milan, niente Alajbegovic: è vicino all'Atalanta. A rivelare ulteriori dettagli sulla trattativa ci ha pensato il noto esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Il corteggiamento del club bergamasco non è stato casuale: Sarri ha richiesto il giovane trequartista per portare una ventata d'aria fresca alla rosa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Atalanta-Alajbegovic, Moretto: "Le parti sono abbastanza vicine, il calciatore ha già aperto"

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